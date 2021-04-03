İçişleri Bakanlığı: 13 iş yeri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde ilgili açıklama geldi.

DHA
03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:46
İçişleri Bakanlığı: 13 iş yeri kapatıldı
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İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle;

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 523 işletme ve iş yerine idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve işletmeler ile kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu, 13 iş yeri kapatıldı.



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