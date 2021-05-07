İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-7 operasyonu kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
07 Mayıs 2021 Cuma, 17:36
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


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