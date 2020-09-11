İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu!

11 Eylül 2020 Cuma, 17:40

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.