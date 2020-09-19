İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama!

19 Eylül 2020 Cumartesi, 10:01

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.İçişleri Bakanlığı:

"Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin´de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak´tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157´ye yükseldi."Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.