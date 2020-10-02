İçişleri Bakanlığı'ndan Amedspor hakkında suç duyurusu

02 Ekim 2020 Cuma, 17:11

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "teröre müzahir bazı basın organlarında" Amedspor'un denetimine ilişkin gerçek dışı haberlere yer verildiği ileri sürüldü.

Amedspor'un mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda bazı hususların tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Amedspor Kulübü'ne Belediye Kanunu'na aykırı olarak, terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (1 milyon 500 bin lira), Bismil (30 bin lira), Bağlar (70 bin lira), Silvan (50 bin lira) ve Yenişehir (ayni) Belediye Başkanlıkları tarafından kulübe yapılan yardımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kulübün, bazı firma ve üçüncü kişilere olan 9 milyon 513 bin 174 lira tutarındaki borçlarının da defter kayıtlarından çıkarıldığı ileri sürülen açıklamada, kulübün alındı belgesi ile tahsil edilen 125 bin lira tutarındaki bağış ve gelirinin kulüp kasasına girişinin yapılmadığı, maçların yayın hakkı karşılığında TFF'den kulübe gönderilen 354 bin 264 lira ve 152 bin 700 liranın kulüp defterlerine kaydedilmediği, kulüp ile Amedspor A.Ş. arasındaki sözleşme gereği kulübe ücretsiz verilmesi gereken toplam 402 bin 472 lira tutarındaki sporcu malzemelerinin ücretli olarak satın alındığı, kulüp ile Amed Spor Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki borç alışverişine ilişkin olarak kulübün şirket lehine verdiği temlik nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun adı geçen şirkete ödediği 783 bin 955 lira tutarındaki ödemenin mali defterlere kaydedilmediği hususlarına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve kulüp yöneticileri ile ilgili kişilere 7 bin 268 lira idari para cezası verildiği aktarıldı.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILMASI İÇİN RAPOR DÜZENLENDİ'

Konusu kabahat olan işlemleri nedeniyle, kulüp yöneticileri ve ilgili kişilere 7 bin 268 TL idari para cezası verildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sporculara ve teknik heyete yapılan maç başı ödemelerinin ve prim ödemelerinin çalışanların ücret hesabında dikkate alınmadığı, sporcu ve teknik adam sözleşmelerinde yer alan işe başlama ve işten ayrılış tarihleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin uyumlu olmadığı tespit edildiğinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlenmiştir. Bazı dönemlerde işçi ücretlerinin elden ve çek karşılığında ödendiği tespit edildiğinden, İŞKUR Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlenmiştir. Gider pusulalarında istihkak sahiplerinden herhangi bir vergi tevkifatı yapılmadığı, 7 bin TL ve üzeri bazı ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmadığı, kulüp ile sporcular, teknik adamlar ve sağlık ekibi arasında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin ödenmediği, futbolculara yapılan maç başı ve prim ödemelerinden yüzde 5 stopaj kesintisi yapılmadığı ve benzeri hususlarda düzenlenen tevdi raporu Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. Adı geçen belediyeler tarafından Belediye Kanununa aykırı olarak kulübe yapılan yardımlar konusunda Sayıştay Başkanlığı tevdi raporu düzenlemiştir. Yapılan denetim sonucunda, kulübün kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, yukarıda belirtilen ve benzeri bir çok hususta adli ve idari işlem yapılması için düzenlenen raporlar ilgili mercilere gönderilmiştir."