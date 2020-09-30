İçişleri Bakanlığı'ndan 'HES Kodu' kararı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama şöyle:
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi.
“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak.
Entegrasyon ile Covid19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak
Covid19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
“Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.
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