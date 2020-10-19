İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki birey açıklaması

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:38

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20.232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.