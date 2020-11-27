İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni genelge
İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir genelge yayınladı.
Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 3 ay süreyle ertelendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geçen hafta olduğu gibi cumartesi akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak.
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