İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat yasakları genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelgeye göre 15 ildeki seyahat yasağı yarın gece saat 24.00 itibarıyla sonlandırılacak."
Bakanlıktan gönderilen genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.
Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.
Büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.
Uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.
65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek
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