İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
İçişleri Bakanlığı'ndan yapulan açıklamada, "Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir. Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.
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