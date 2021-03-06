İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapulan açıklamada, "Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam etmektedir. Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

(DHA)
06 Mart 2021 Cumartesi, 18:06
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
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