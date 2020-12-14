İçsel yaratıcılığınızı bulmak o kadar da zor değil

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

‘Ahaa, işte bu...’ Hepimiz bir şekilde yaşarız. Kafamıza takılan bir sorunun çözümü birdenbire aydınlanır. Bu, farkında olmadan bilinçaltınıza ulaştığınız (bilinçsiz) zihinsel süreçler sayesinde olabilir. Peki, bu yaratıcı içgörü anları biraz daha sık gelse harika olmaz mı? Bu konu üzerine yapılan çalışmalar, gelecekte bu tür beyin faaliyetlerinden yararlanmanın yolunu da açıyor. New York Columbia Üniversitesi’nde Michael Shadlen tarafından yapılan araştırma şunu ortaya koydu: Bilinçaltında yeterince ilgili bilginin birikmiş olması ile ancak bir kararın bilinçli farkındalığı tetiklenebilir. Peki, neden kimi insanlar bu konuda daha iyi? Sırları ne? Araştırmalar, yaratıcı içgörünün iki farklı zihin durumundan biri tarafından yönlendirildiğini ortaya koyuyor: Konsantre olarak odaklanma ve hayal kurma.

BİLGİYİ DOLAŞTIRMAK

Buradaki çelişkiden etkilenen Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Jonathan Schooler, odaklanma ve hayal kurma durumlarını test etti. Sonuç: Bir sorunu çözmek için açıkça analitik bir yaklaşım kullanmıyorsanız, odaklanarak düşünmek aslında ilhamı zayıflatıyor. Aksine, bilgiyi aldıktan sonra zihninizde dolaşmasına izin vermek, yaratıcı içgörüyü geliştiriyor.

NE YAPMALI?

Daha fazla “A haa, buldum” anı istiyorsanız, önce bilinçaltınıza üzerinde çalışacağı ilgili bazı materyalleri bulup vermelisiniz. Bilinçsiz zihniniz, sizi zayıflatmaya çalışan kara bir korku ve arzu kutusu değil, bir düşünce gücü merkezidir. Nasıl yararlanabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Schooler odaklanmadan düşünmek için zaman yaratmanızı öneriyor. Bu en iyi, yürüyüş, bahçe işleri veya ev işleri gibi zihinsel olarak çok fazla yorucu olmayan bir faaliyette bulunurken yapılır. “Mevcut endişeler, yaklaşan görevler için planlar veya rutin düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın” diyor. Daha yaratıcı içgörü deneyimleyen insanlar, zihinleri dolaşırken daha tuhaf görüntüler bildirme eğilimindedirler; bu yüzden onları taklit etmeye çalışın. Biraz daha sıradışı veya fantastik düşüncelerle meşgul olun. Bu düşünceleri sonuna kadar takip edin veya x farklıysa ne olur, veya x tersine çevrilmişse, gibi eğlenceli, yaratıcı sorular sorarak bunları genişletin.”

DUYGU DURUMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Bilinçsiz esinlenmenin başka bir yolu da duygusal durumunuzu değiştirmek. Vivaldi’nin 4 Mevsim’i gibi “pozitif” fon müziğini dinlemenin, insanların daha yaratıcı fikirler bulmasına yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar var. Araştırmacılar bunun, yaratıcı düşünceyle ilişkilendirilen dopamin salınımını tetiklediği için olabileceğini öne sürüyorlar. Pennsylvania, Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Christina Fong, hayal kırıklığı ve heyecan gibi iki farklı duyguyu aynı anda deneyimlemenin de yaratıcı içgörüleri tetiklediğini keşfetti. Yani, değişimi ve yeniliği benimserseniz hayat daha ilham verici olacaktır. Araştırmalar, bilinçli düşünceyi “kapattığınızda” akışın geldiğini gösteriyor. Ancak bir konuya dikkat: Dikkat dağıtıcı unsurlar süreci bozar. Yani telefonunuzu sessize aldığınızdan ve e-posta ve sosyal medya uyarılarını kapattığınızdan emin olun.