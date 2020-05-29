İdari izinlerle ilgili genelge yayımlandı
İdari izinlerle ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni genelgeye göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.
İdari izinleri ve esnek çalışmayı kaldıran genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. Yeni genelge gereğince; engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar 1 Haziran'da göreve başlayacak.
Genelgede şu ifadeler yer aldı:
- Yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak.
- İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar göreve çağrılabilecek.
- Yeni genelge gereğince, engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar, 1 Haziran’da göreve başlayacak.
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