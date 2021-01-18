İdari, vergi gibi başlıklarla kesilen para cezaları, geçen yıl 15.8 milyar TL oldu

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı merkezi yönetim bütçe sonuçları, bütçe açığı gibi yurttaşa kesilen para cezalarının da zirve yaptığını gösterdi. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl için bütçeye gelir kaydedilen para cezalarının toplamı, 2019 yılına kıyasla yüzde 9.8 artarak 15.8 milyar lira ile son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Ayrıca 2020 yılı bütçesi hazırlanırken hedeflenen 11.8 milyar liralık para cezası geliri de 4 milyar lira aşıldı.

BÜYÜK KISMI ‘İDARİ’

Para cezaları, geçen yıl özellikle salgın nedeniyle uygulanan önemlerden biri olan maske kullanımı kapsamında sık sık tartışıldı. Tartışmaların bu yıl da sürmesi bekleniyor. Para cezalarının detaylarına bakıldığında ise 2020’de 2019 yılına göre, içinde maske kullanmama, trafikte kırmızı ışıkta geçme gibi cezaların da yer aldığı idari para cezaları yüzde 44.6 artarak 9.1 milyar lirayı aştı. Buna karşın vergi cezaları yüzde 20.5 düşerek 5.7 milyar TL, yargı para cezaları yüzde 16.8 düşerek 539 milyon lira oldu. Diğer para cezaları da yüzde 57.2 artışla 434 milyon liraya yükseldi. Öte yandan 2021 yılı bütçesine konulan para cezası geliri hedefi ise 19.2 milyar lira olarak belirlendi. Bunun içinde trafik para cezalarının payı 6 milyar TL olarak tahmin edildi.

10 YILDA 93 MİLYAR TL

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki para cezalarının son 10 yıllık geçmişine bakıldığında, dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşıldığı da görülüyor. 2020 itibarıyla son 10 yılda kesilen toplam para cezaları büyüklüğü 93.3 milyar liraya ulaştı. Ayrıca yine son yıllarda para cezaları önemli bir bütçe gelir kalemine de dönüştü. 2019’da bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 1.64 olan toplam para cezaları, 2020’de de yüzde 1.53 pay aldı.