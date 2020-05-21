İdlib’de ortak devriye

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Türk ve Rus askerler, önceki devriyelerde olduğu gibi koronavirüs salgınından korunmak için maske ve eldivenle devriyeye katıldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile video konferans yoluyla görüştü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Söz konusu toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson’ın 17 Mart’ta video konferans yöntemiyle yaptığı Dörtlü Zirve’nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği belirtildi.