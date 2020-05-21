İdlib’de ortak devriye
Türkiye ve Rusya’nın İdlib’deki ortak devriyelerinin on ikincisi dün yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” ifadelerine yer verildi.
Türk ve Rus askerler, önceki devriyelerde olduğu gibi koronavirüs salgınından korunmak için maske ve eldivenle devriyeye katıldı.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile video konferans yoluyla görüştü.
Koronavirüs salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Söz konusu toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson’ın 17 Mart’ta video konferans yöntemiyle yaptığı Dörtlü Zirve’nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği belirtildi.
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