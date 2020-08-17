İdlib'de Türk-Rus devriyesi sırasında Türk ordusuna ait aracın yakınında patlama meydana geldi
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında Türk askerlerinin bulunduğu aracın yakınında patlama yaşandığını duyurdu.
Merkezden yapılan açıklamada yaralı Türk askerlerinin bulunduğu, Rus tarafından yaralanan olmadığı belirtildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, patlamanın M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen 22. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında meydana geldiğini belirten merkez, Türk askeri aracı yakınında infilak eden patlayıcının türünün henüz tespit edilemediğini kaydetti.
Ayrıntılar geliyor…
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