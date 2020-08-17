İdlib'de Türk-Rus devriyesi sırasında Türk ordusuna ait aracın yakınında patlama meydana geldi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'nin İdlib kentinde icra edilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında Türk askerlerinin bulunduğu aracın yakınında patlama yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:18
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Merkezden yapılan açıklamada yaralı Türk askerlerinin bulunduğu, Rus tarafından yaralanan olmadığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, patlamanın M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kalan kısmında gerçekleştirilen 22. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında meydana geldiğini belirten merkez, Türk askeri aracı yakınında infilak eden patlayıcının türünün henüz tespit edilemediğini kaydetti.

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