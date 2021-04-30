İGC: Anayasanın ihlali anlamına gelir

30 Nisan 2021 Cuma, 16:58

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği genelgesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, gazetecilerin haber yapmasını engellemenin suç olduğu belirtildi.

İGC'den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğünün ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgesi ile kamunun haber edinmesinin engellenmesi amaçlanıyor” denildi.

Devletin varlık sebeplerinden birinin vatandaşlarını zulümden, baskıdan, işkenceden korumak kollamak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Bunları gizlemek değil. Vatandaşın boğazına çöken, yaşamını tehdit edenleri özel hayatın gizliliğinin ihlali diyerek koruyup kollamak onun zulmünü cesaretlendirmektir. Özel hayatın gizliliği ile bu konunun ilgisi yoktur. Kamuoyunun bütün bunları bilmesi, bundan haberdar olması yasal hakkıdır. Gazeteci de bu hakka hizmet eder.”

Bu genelgenin anayasanın ihlali anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar vurgulandı: “Bu genelge, halkın üzerindeki korkunun, baskının daha da artırılması ve aslında onca ihlalin, adaletsizliğin, yasa dışılığın daha da artacağını düşündürmektedir. Halkın bilgi edinme hakkının engellenmesi için altyapı oluşturmaktadır. Söz konusu genelgede basın özgürlüğüne, yasalara, insan hak ve özgürlüklerine aykırılık vardır ve bunun meşrulaştırılması, olağanlaştırılması kaygı yaratmaktadır. Anayasada garanti altına alınmış olan haber alma hakkının engellenmesi Anayasanın ihlali anlamına gelir. Yasak konulması engellenmesi gereken, basın mensuplarının ses ve görüntü kaydı alması değil… Hukuk devletinde kolluk görevlilerinin halka işkencesi, şiddetidir!”