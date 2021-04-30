İGC: Anayasanın ihlali anlamına gelir
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan" genelgesine İzmir Gazeteciler Cemiyeti tepki gösterdi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği genelgesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, gazetecilerin haber yapmasını engellemenin suç olduğu belirtildi.
İGC'den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğünün ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelgesi ile kamunun haber edinmesinin engellenmesi amaçlanıyor” denildi.
Devletin varlık sebeplerinden birinin vatandaşlarını zulümden, baskıdan, işkenceden korumak kollamak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bunları gizlemek değil. Vatandaşın boğazına çöken, yaşamını tehdit edenleri özel hayatın gizliliğinin ihlali diyerek koruyup kollamak onun zulmünü cesaretlendirmektir. Özel hayatın gizliliği ile bu konunun ilgisi yoktur. Kamuoyunun bütün bunları bilmesi, bundan haberdar olması yasal hakkıdır. Gazeteci de bu hakka hizmet eder.”
Bu genelgenin anayasanın ihlali anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar vurgulandı: “Bu genelge, halkın üzerindeki korkunun, baskının daha da artırılması ve aslında onca ihlalin, adaletsizliğin, yasa dışılığın daha da artacağını düşündürmektedir. Halkın bilgi edinme hakkının engellenmesi için altyapı oluşturmaktadır. Söz konusu genelgede basın özgürlüğüne, yasalara, insan hak ve özgürlüklerine aykırılık vardır ve bunun meşrulaştırılması, olağanlaştırılması kaygı yaratmaktadır. Anayasada garanti altına alınmış olan haber alma hakkının engellenmesi Anayasanın ihlali anlamına gelir. Yasak konulması engellenmesi gereken, basın mensuplarının ses ve görüntü kaydı alması değil… Hukuk devletinde kolluk görevlilerinin halka işkencesi, şiddetidir!”
Video Haberler
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP'lilere muafiyet belgesi mi dağıtılıyor?