İGDAŞ’tan geciken doğal gaz faturalarına taksit imkanı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 15:40

İstanbul’a 35 yıldır güvenli gaz dağıtımı sağlayan İGDAŞ, pandemi sürecinde, ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanyayı hayata geçirdi. İGDAŞ aboneleri, gecikmiş fatura borçlarını, 10 aylık taksitle ödeme imkânına kavuşuyor. Bu kampanya, zorlu pandemi koşullarından olumsuz etkilenen İstanbullulara nefes aldıracak.

VADE FARKI, İLAVE ÜCRET, KOMİSYON UYGULANMAYACAK

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkânı sunuluyor.

ÖZMEN’DEN ABONELERE, KAMPANYADAN FAYDALANMA DAVETİ

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Özmen, “Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

Altyapı alanındaki yatırımlar ve yeniliklerle, günün 24 saati hizmet verdikleri İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttiklerine dikkat çeken Özmen, gecikmiş fatura borcu bulunan aboneleri kampanyadan faydalanmaya davet etti.

İŞLEM YAPMA KOLAYLIĞI

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ Vezneleri, www.internetsubesi.igdas.istanbul internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.