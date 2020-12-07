Iğdır'da zırhlı polis aracı devrildi
Iğdır'da özel harekat ekibini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 polis hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Evren Paşa caddesi üzerinde seyreden zırhlı araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 AEE 736 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen zırhlı araç, sürüklenip park halindeki 63 EV 706 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Bölgeye gelen ekipler, zırhlı aracın içindeki polisleri çıkardı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yol, zırhlı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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