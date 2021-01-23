İhaleler hep AKP’lilere

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Gaziantep AKP il kadın kolları yönetim kurulu üyesi Zehra Mart’ın sahibi olduğu şirketin, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden birçok ihale aldığı ortaya çıktı. Mart’ın aldığı ihalelerin toplamı 1.5 milyon lirayı buldu. CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, “AKP Gaziantep il yöneticilerinin, yönetici olduktan sonraki ihale başarıları göz kamaştırmaya devam ediyor” dedi.

AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi, AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu’nun ortak olduğu şirket ile AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz’ın ortak olduğu şirket de devlet kurumlarından ihaleleri toplamıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 - 2020 arasında arasında yaptığı 7 ihaleden aynı şirketin çıkması dikkat çekti. 7 ihalenin içeriği iftar yemeği organizasyonu, organizasyon hizmeti, kuru gıda, temizlik ve mutfak malzemeleri alımı, ramazan çadırında yemek hazırlama gibi konuları kapsıyor. İhaleleri alan Zerafet Yemek Organizasyon Taşımacılık Temizlik Gıda Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi, kayıtlara göre AKP il kadın kolları yönetim kurulu üyesi Mart. Şirket 2018 yılında kurulmuş. Belediyeyle şirket arasında imzalanan ihale sözleşme bedelleri ise 500 bin 500 lira ila 63 bin 150 lira arasında değişiyor. İhalelerin toplamı 1 milyon 622 bin 525 lira.

‘İHALE PEŞİNDELER’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, “AKP Gaziantep Kadın Kolları yöneticisi Zehra Mart’ın firması Zerafet Yemek Organizasyon şirketi Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 3 Ocak 2018’de kuruluyor. İlk ihalesini de 4 ay sonra 416 bin lira ile kazanıyor. Tesadüf o ki 10 kişi doküman satın alıyor, 5 teklif var ama geçerli teklif sayısı sadece 1. Toplamda 7 ihale ve 1.6 milyon liranın üzerinde ihale tutarı var. İhaleler arasında açık ihale de var, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin gözbebeği 21/B maddesine göre ihalelerde. Biz kimseye ‘iş yapmasın, ihaleye girmesin’ demiyoruz. Bizim karşı olduğumuz nokta, AKP’de yönetici olup ihale peşinde koşulması. AKP Gaziantep İl Başkanı’na ve diğer yöneticilere yaptığımız çağrıyı Zehra Hanım’a da yapıyoruz. İhale peşinde koşulması ve AKP’de yönetici olunması kendileri için mutluluk olabilir ama etik olan ya siyasetin ya da ihalenin seçilmesidir” dedi.