İhraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

Meslekten ihraç edilen 2 hakim, terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 10:14
İhraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'sine yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdikleri, FETÖ'nün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.



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