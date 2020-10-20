İhraç edilen 11 hakimden 2'si gözaltına alındı

20 Ekim 2020 Salı, 10:14

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'sine yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdikleri, FETÖ'nün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.



