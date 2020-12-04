İhsan Teyze hayatını kaybetti
Fenerbahçe’nin simge taraftarlarından İhsan Güngörenler hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımda, İhsan Güngörenler’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Eşi Mümtaz Güngörenler ile Fenerbahçe maçlarına sık sık giderek tribünlerin sembol isimlerinden olan İhsan Güngören’in vefatına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerimizin simge ismi değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak. ‘’ ifadeleri kullanıldı.
İhsan Güngörenler’in eşi Mümtaz Güngörenler 2013 yılında hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
Video Haberler
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
En Çok Okunan Haberler
- ''A Haber'in servis ettiği fotoğraf photoshop çıktı''
- Başarır'ı hedef alan Erdoğan'ı MHP'li vekil yalanladı
- Kanun teklifi Meclis'ten önce Emine Erdoğan'a gitmiş
- Siirtli depremzedelere çirkin söylem
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Erdoğan: Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi