İhsan Teyze hayatını kaybetti

04 Aralık 2020 Cuma, 16:00

Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımda, İhsan Güngörenler’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Eşi Mümtaz Güngörenler ile Fenerbahçe maçlarına sık sık giderek tribünlerin sembol isimlerinden olan İhsan Güngören’in vefatına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerimizin simge ismi değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak. ‘’ ifadeleri kullanıldı.

İhsan Güngörenler’in eşi Mümtaz Güngörenler 2013 yılında hayatını kaybetmişti.