IIF'den Türkiye'ye kötü haber: Durum daha kötüye gidebilir

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:45

Koronavirüs krizi, yılın ilk yarısında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Vietnam ve Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip turizmi önemli ölçüde azalttı.

Dünya çapında 600 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınını durdurmak için bu yılın başında itibaren pek çok ülke seyahatlere sınırlama getirdi ve ekonomilerini durdurdu.

Institute of International Finance'ın (IIF) açıkladığı rapora göre, ülkeye giriş yapan turist sayısı mayıs ayında Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti için neredeyse yüzde 100 düşerken, benzer bir düşüşü Nisan ayında Kamboçya, haziranda ise Vietnam yaşadı.

Reuters'te yer alan habere göre, Kamboçya, Gürcistan ve Hırvatistan gibi küçük ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının beşte birinden fazlasını turizm gelirleri oluşturduğu için, bu ülkeler turizm sektöründeki krizi daha şiddetli hissettiler.

Her ne kadar birçok ülke son haftalarda tecrit uygulamalarını kaldırmaya başlamış olsa da, hala 150'den fazla ülkede seyahat sınırlamaları geçerli olduğu için turizmin toparlanması daha zaman alabilir.

IIF raporuna göre, pek çok havayolu şirketinin filosu büyük oranda atıl dururken ve kruvaziyer gemileri faaliyetlerini durdurmuş durumdalar. Ayrıca pandemi sonrasında tüketici davranışı da değişmiş durumda. Ana senaryoya göre, uluslararası giriş yapan kişi sayısı bu yıl ancak kademeli olarak toparlanacak ve 2020'nin sonunda geçen yılki seviyenin ancak yarısını yakalayabilecek. 12 aylık karşılaştırma yapıldığında ise 2020'nin uluslararası giriş verileri geçen yıla göre üçte iki düşüş kaydedecek.

IIF ekonomisti Elina Ribakova, "Tam bir toparlanmanın gerçekleşmesi iki yıldan fazla sürebilir. Eğer turist gönderen ülkelerde ikinci dalga tecrit uygulamaları başlarsa durum daha kötüye gidebilir" dedi.