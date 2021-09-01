İki araç kafa kafaya girdi, çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'da iki hafif aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi çıkışında meydana geldi. Saray’dan Kurtdere Mahallesi istikametine seyreden Halil İbrahim Z. idaresindeki 52 ABM 953 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 RR 4743 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 yaralı itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
YOL KAPANDI
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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