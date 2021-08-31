Korkunç kaza anı kameraya böyle yansıdı
İzmit'te, Kuzey Marmara Otoyolunda bir otomobilin emniyet şeridinde duran kamyonete çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçen ay Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti T5 Tüneli girişinde meydana geldi. Emniyet şeridinde park halinde bulunan otoyolda görev yapanların kullandığı kamyonete, bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil yola doğru savrulurken, aynı istikamette seyir halinde bulunan diğer araçlar, otomobile çarpmamak için güçlükle durabildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin emniyet şeridinde duran kamyonete çarptığı görülüyor.
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