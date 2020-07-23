İki bin yıllık ‘Öfke Üzerine’...

23 Temmuz 2020 Perşembe, 02:19

Romalı Stoacı filozof (MS.4. - MS 65) Seneca felsefenin başlıca amacının yaşamı zenginleştiren, dingin, erdemli, anlamlı kılan ilkeler sunmak olduğunu düşündü. Bu amaçla Stoacı yolun değişik yönlerini dile getiren birçok deneme, mektup yazdı.

Bunlar arasında en dikkat çekicisi yaklaşık 2000 yıllık eseri Öfke Üzerine’dir.

Öfkeyi geçici bir delilik olarak tanımlayan Seneca, tarih boyunca onun yol açtığı en korkunç felaketlerden örnekler vererek bu duygu patlamasının yıkıcılığını anlatır.

Öfkeyi yararlı gören filozoflara, bu arada Aristoteles’e de karşı çıkarak ondan tam olarak kurtulmayı öğütler.

Öfkenin farklı kişilikler üzerindeki etkilerine yer veren filozof bu yıkıcı duygudan kurtulma yollarını da ayrıntılı olarak anlatır.

Öfke Üzerine / Seneca / Biblos Kitabevi / 180 s.