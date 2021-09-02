İki bin yıllık tarihi İpek Yolu üzerindeki Eşrefpaşa semt pazarı artık taşınmalı

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:41

Sit alanı olan tarihi Roma Yolu üzerinde kurulu Eşrefpaşa semt pazarının taşınması ile ilgili muamma devam ediyor.



İzmir'in Konak ilçesindeki Antik Roma'dan kalma yaklaşık 2 bin yıllık İpek Yolu üzerine her hafta kurulan pazar yeri bir türlü taşınamıyor.

M.Ö. 1'inci yüzyılda Roma döneminde yapıldığı düşünülen ve bugün Eşrefpaşa semti sınırları içinde kalan tarihi İpek Yolu'nun hali ise yürekleri burkuyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık yol, koruma altına alınmazken, üzerinde pazar kurulmasına da halen müsaade ediliyor.

Pazar yeri ve otopark olarak kullanılan bölgenin bir an önce korumaya alınıp kazı çalışmalarının yapılması gerekirken, pazar yeri başka bir yere bir türlü taşınamıyor maalesef

Diğer yandan civarda bulunan Hasan Sağlam Öğretmenevi’nin altında antik bir tiyatro olabileceği belirtiliyor.

Günümüzde ise mevcut öğretmenevi yenilenmesi için tadilata alınıyor.

Ne trajikomik değil mi?

Aslında Konak Belediyesi 2016 yılında Güneşli Mahallesi’nde Jandarma Alay Komutanlığı olarak kullanılan araziyi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan yüzde 20’si peşin kalan miktarı da 4 yılda ödenmek üzere satın almıştı.

Tarihi Roma Yolu üzerinde kurulan Eşrefpaşa semt pazarının taşınması için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan plan değişikliği ile toplam bin 19 metrekarelik alan da kamulaştırılmıştı.

6 dönümlük kamusal alan üzerinde yapılacak tesisin yapım işlerine başlanması için tek engel Yağhaneler semtindeki Jandarma Alay Komutanlığı’nın boşatılmasıydı.

Sanırım bu konu ile ilgili aşama kaydedilemedi.

Proje, vatandaşın semt Pazar ihtiyacı dışında sosyal hayatını da birçok açıdan kolaylaştıracak gibi.

Bakıldığında proje pazar, sosyal - kültürel tesis, otopark ve çok amaçlı salon gibi birçok unsuru beraberinde getirecek.

İnşa edilecek tesiste pazaryerinin yanı sıra bölge halkının yüzünü güldürecek büyük bir otopark, düğün salonu ve nikah salonu da olması planlanıyordu.

Hatta alan içerisindeki Maliye Hazinesi’ne ait hissenin de satın alma işlemleri tamamlanmış, 14 adet taşınmazın tapularının tamamı Konak Belediyesi adına tescil edilmişken beş yıldır niçin bir ilerleme kaydedilemiyor acaba?

Tek sorun, Güneşli Mahallesi’ndeki Jandarma Alay Komutanlığı’nın taşınmaması mı?

Bölge sakinleri bu sorulara cevap arıyor.

Bakın bu pazaryeri çok uzun yıllardır sit alanı olan tarihi Roma Yolu üzerinde kurulu.

Ayrıca alan trafik akışının en yoğun olduğu İkiçeşmelik Caddesi’nde.

Hafta sonu kurulması nedeniyle de yoğun bir karmaşaya sebep olmakta.

Tarihin yeniden canlanması, yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için yetkililerden gereğini yapıp, bu bölgeyi bir an önce koruma altına almasını istiyoruz.