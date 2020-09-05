İki ‘Çiğiltepe’ fazla mı geldi?

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe’nin adının Ankara’daki bir ortaokuldan silinmesinin gerekçesini, “aynı ada sahip iki okulun daha olmasına” dayandırdı. Selçuk, okula bağış yapan vakfın isim hakkı karşılığı yardım yaptığını ve değişiklik sonucu “Çiğiltepe isminin yok edilmesinin söz konusu olmadığını” savundu.

Albay Reşat Çiğiltepe, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e, Çiğiltepe’yi düşmanın elinden yarım saat içinde almak için söz vermiş, ancak bunu başaramadığı için yaşamını sonlandırmıştı. Çiğiltepe’nin adını taşıyan Mamak’taki Çiğiltepe Ortaokulu’na, Turhan Polat Eğitim Vakfı bağışta bulunmuş ve bağış sonucu okulun adı Turhan Polat Ortaokulu olarak değiştirilmişti. Durum yurttaşlardan tepki toplamıştı.

‘SAYGISIZLIK DEĞİL Mİ?’

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bakan Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kaya, “Milli kahramanlarımızdan Albay Reşat Çiğiltepe’nin soyadını taşıyan Çiğiltepe Ortaokulu’nun adı neden değiştirilmiştir? Yapılan değişiklik saygısızlık değil midir? Okula bağışta bulunanların hizmeti daha mı değerlidir” sorularını yöneltti.