İki dizi için birleşme iddiası

OGM Pictures'ın TRT 1 için çektiği Masumlar Apartmanı dizisine, yine aynı yapımın imzasını taşıyan TV8'de yayınlan Kırmızı Oda dizisinden flaş bir transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 13:32
İki dizi için birleşme iddiası
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Yeni sezonun büyük ilgi gören dizilerinden Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda'yla ilgili flaş bir iddia edildi.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan yapımların seyici karşısına büyük bir sürprizle çıkacağı öne sürüldü.

MASUMLAR APARTMANI'NDA PSİKİYATR KRİZİ 

Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam yayınlanan 25. bölümünde psikiyatr krizi yaşandı. 

Dizinin son bölümde, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları nedeniyle kağıt-çöp toplamaya çıktığını öğrenen İnci, eşine yardımcı olmak için onu bir psikiyatra yönlendirmek istiyor.

İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullanıyor.

Masumlar Apartmanı 25. bölümde yaşanan bu gelişme, Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın diziye konuk olacağı iddialarını gündeme getirdi. 

Daha önce de Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olmuştu. 


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