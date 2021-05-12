İki doz koronavirüs aşısı olanlara 'güvenli turizm' kartı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs aşısı olanlara HES uygulaması üzerinden aşı kimlik kartı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:34
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Kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Güvenli Turizm’ logosu bulunuyor.

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası da yer alıyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.


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