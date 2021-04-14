Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı, tartıştığı selefini vurdu

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:21

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, iddiaya göre, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya'ya ateş edip kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, dün Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırıya uğrayan Esat Kılınç ve saldırıda bulunan Muhammet Kaya'nın yan yana fotoğrafı:









