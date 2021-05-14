HDP genel merkez binasına saldırı yapıldığını açıkladı: 'Süleyman Soylu faildir'

14 Mayıs 2021 Cuma, 13:10





HDP Genel Merkezi'ne gece üç kişilik bir grup taşlı saldırıda bulundu. Binayı korumakla görevli polislerin saldırıya engel olmadığını belirten HDP yönetimi, failini partiyi hedef gösteren iktidar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu vurguladı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun açıklamasında, şöyle denildi:

Partimize yapılan saldırının azmettiricilerini tanıyoruz

Dün gece saat 00:05’te Genel Merkez binamız, belli çevreler tarafından yönlendirildiği açık olan 3 kişilik bir saldırgan grubunun saldırısına uğramıştır. Kamera kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, iki ayrı noktada binamızı korumakla görevlendirilen polisler saldırıya engel olmadıkları gibi saldırı girişimine adeta yardımcı olmuşlardır. Saldırganların elini kolunu sallayarak, polislerin gözetimi altında partimize saldırması ve halen gözaltına alınmamış olması, saldırının amacının ve hangi güçler tarafından yönlendirildiğinin açık göstergesidir.

Sokağa çıkma yasağına rağmen Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Türkiye’nin üçüncü büyük partisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırının faili; kaos ve kargaşadan beslenen siyasi çevrelerdir, partimizi her fırsatta hedef gösteren iktidardır. Mafya ve karanlık ortakları tarafından kirli ilişkileri ortaya dökülen ve bu telaşla hedef saptırmak için partimizi ve muhalefeti suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu faildir.

Siyaset-mafya ilişkilerinin aleni bir şekilde ortaya döküldüğü bir dönemde, partimize yönelik bu korkakça ve çetavari mafya yöntemleriyle gerçekleştirilen saldırılar tesadüfi değildir. Fakat yine söylüyoruz asla amacına ulaşmayacaktır. Hiçbir güç; partimize saldırarak mafya-siyaset-bürokrasi üçgeninde ortaya çıkan çürümüşlüğü gizleyemez, bu çürümüşlük üzerinden inşa edilen yoksulluğu, yolsuzluğu ve topluma dayatılan çözümsüzlüğü görünmez kılamaz.

'HDP ÜÇÜNCÜ YOL SİYASETİNİ BÜYÜTEREK YOLUNA DEVAM EDECEK'

HDP; parti binalarını ve varlığını da ülkeye umut veren Üçüncü Yol alternatif siyasetini de sadece savunarak değil, büyüterek yoluna devam edecektir. Ülkeyi bu karanlık, saldırgan zihniyetin insafına terk etmeyeceğiz. Kaos ve kargaşadan beslenen kesimlerin hesaplarını boşa çıkaracak, demokratik siyaset çizgimizdeki ısrarımızla ortak mücadeleyi büyütecek ve Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracağız.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'ne bayram gecesi yapılan saldırıyı kınıyorum. Failler bir an önce bulunmalı, siyasi partilere yönelen saldırıları azmettiren kutuplaştırıcı, ötekileştirici eylem ve söylemlerden siyasiler bir an önce vazgeçmelidir." tepkisini gösterdi.