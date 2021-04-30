İki ilde ek önlem: Marketlerde bazı ürünler satılmayacak

30 Nisan 2021 Cuma, 09:38

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte tüm Türkiye için yeni yasaklar getirildi. Kütahya ve Kocaeli'de bu yasaklara ek olarak, 17 günlük "tam kapanma" süresince açık olacak marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışındaki bazı ürünlerin satılmasına izin verilmeyecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bünyesinde "inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin" satış reyonu bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, "bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına" karar verdi.

Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu "suç teşkil eden davranışlara" ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'na göre ise, marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi. Yazılar marketlere tebliğ edildi.