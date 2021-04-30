'Tam kapanma' başladı ama... Toplu taşımada yoğunluk

30 Nisan 2021 Cuma, 09:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından duyurduğu 17 günlük tam kapanma başladı. Kapanma kararı öncesinde İstanbul'dan tatil beldeleri ve Anadolu'nun çeşitli kentlerine büyük bir göç yaşanırken, kentte kalıp, işyerlerine giderek çalışmak zorunda olan yurttaşlar ise bu sabah yollara düştü.

Kentte, özellikle metro ve tramvay hatlarında yoğunluk yaşandığı gözlendi. Yaşanan yoğunluk üzerine Metro İstanbul bir açıklama yaptı. Metro İstanbul'un Twitter'daki hesabından paylaşılan bilgi notunda, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.