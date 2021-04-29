Türkiye genelinde 17 günlük 'tam kapanma' başladı
Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi 19:00 itibariyle başladı.
Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" açıklamasında bulunmuştu.
Günlük koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından, 29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadar 'tam kapanma' kararı alındı. Alınan karar bugün 19:00 itibarıyla başladı.
'Tam kapanma' uygulaması, 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sona erecek.
'TAM KAPANMA' SÜRESİNCE UYGULANACAK KURALLAR
- Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek
- Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.
- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
- Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecek.
- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacak.
- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.
YENİ KISITLAMALAR NELER?
Erdoğan'ın açıklamalarına göre, getirilen yeni düzenlemeler şöyle:
- İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
- Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
- Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
- Tüm sınavlar ertelenecek.
- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
- Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.
- Uzaktan çalışan kamupersoneli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.
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