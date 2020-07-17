İki otomobil devinin birleşmeden sonraki yeni adı belli oldu

17 Temmuz 2020 Cuma, 11:36

Otomobil üreticileri Fiat Chrysler Automobiles ile PSA gelecek yıl tamamlanması beklenen birleşmeden sonra Stellantis adını alacak.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre Stellantis, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince fiil "stello" dan türetildi. Grubun sahip olduğu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.Fiat Chrysler ve PSA Aralık ayında dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak için 50 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla birleşmeye karar verdi.Şirketin markaları arasında Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Opel ve DS bulunuyor. Şirketler, yeni adı belirlerken Publicis Group'tan destek aldı.

