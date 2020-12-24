İki yabancı sermaye şirketi, verilen teşvikle Düzce’ye fındık fabrikası kuracak

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:48

Bakanlık tarafından düzenlenen Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yabancı sermaye olarak teşvik alan şirketler arasında ise İtalyan Ferrero yer aldı. Oltan Fındık adlı şirketi satın alarak fındık piyasasında yer edinen İtalyan Ferrero Fındık’a Düzce’de kuracağı yeni tesis için teşvik verildi. 667 milyon TL olarak belirlenen teşvikler şirket Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası aldı.

Öte yandan yabacı sermaye olarak kayıtlarda yer alan Son Yüksel Fındık Gıda Sanayi ve Limited Şirketi de Düzce’de kuracağı yeni tesis için 108 milyon TL teşvik verildi.

KOCAELİ BELEDİYESİ’NE İSTİSNA

Belediyelerinde faydalandığı teşvik listesinde dikkat çekenlerden biri ise 375 milyon TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne belediye hizmetleri başlığı altında KDV istisnası tanındı.

ASELSAN’A 229 MİLYON TL TEŞVİK VERİLDİ

Teşvik listesinde yer alan başka bir şirket ise Aselsan oldu. İtalyan şirkete verilen teşvikin yarısı kadarı ise Aselsan’a verildi. Şirkete yüzde 70 vergi indirimi, KDV istisnası, faiz desteği ve Gümrük Vergisi muafiyeti tanındı. Şirketin aldığı teşvikin büyüklüğü ise 229 milyon 110 bin TL oldu.

LC WAİKİKİ’YE AKSARAY’DA YATIRIM TEŞVİKİ

LC Waikiki’de Aksaray'da 3,65 milyar TL yatırım için teşvik belgesi aldı. Tekstil firmasına 480 bin palet/yıl lojistik hizmet komple yeni yatırımı için teşvik belgesi verildi. Yatırım için 175,3 milyon TL ithal makine ve teçhizat kullanımı,4 bin 500 kişilik istihdam öngörüldü. LC Waikiki Eylül ayında Aksaray'da 522 bin metrekarelik parselin tahsisi için sözleşme imzalamış ve temelin 2021’de atılacağı açıklanmıştı.







