İkimizin Sırrı, felaketler panayırı

29 Ağustos 2021 Pazar, 10:29

Bir öyküde bu kadar sır, bu kadar entrika, bu kadar kötü kaderli, bu kadar bahtsız insan olur mu demeyin, gördük oluyormuş! İkimizin Sırrı, akıllara durgunluk veren hikaye ağı ile muhakkak seyircinin beğenisini kazanacak ve kış aylarında da yayına devam edecektir.

AKIL TUTULMASI: Ailesini çocukken kaybetmiş, bir başına büyümüş, pis işlere bulaşan bir erkekle evlenmiş, sonra trafik kazasında kocasını kaybetmiş, kocasının borçlu olduğu kötü amcalar tarafından kovalanan ve para bulması için zorlanan, kızı kaçırılan, iş ararken başına türlü bela gelen, kayınvalidesi tarafından evden kovulan, iş ararken kaza geçiren ve hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenen, kötü amcalara kocasından kalan borcu ödemek için para karşılığında patronunun annesi için organ vermeyi kabul eden bir genç kadının hikayesi. Yazarken yoruldum, gerildim, halime şükrettim. Belki bu tarz dizilerde seyircide yaşatmak istedikleri duygu budur; kahraman öyle şeyler yaşasın, öyle sürünsün ki ekran karşısındaki dua etsin haline!

Başkaca bir açıklaması olamaz bunca anormalliğin, ilk bölüm 3 saat kadardı, ikinci bölüm 2 saatten fazlaydı. Saçmalıklardan medet umulmasının ve dizi sektörünün bir gıdım adım atamamasının sebebi, bu insafsız süreler, senarist ne yapsın, saçmalamanın da bir sınırı var. görünen o ki, dizi tutsun ve uzasın diye, felaketlerden felaket beğeniyor ve kurguyu illa bu çatıda inşa ediyorlar.

Mantık mı dediniz? Kimin umurunda! Hikaye mi dediniz, ne kadar saçmalama, o kadar reyting!

Çok popüler bir Kore dizisinden uyarlandığı söylenen İkimizin Sırrı'nda en güzel şey, çok yetenekli oyuncular.

OYUNCULAR: Leyla Feray çok başarılı, ilk defa bir dizide saçlarını maşalatmadan kamera karşına geçen bir genç kadın oyuncu görüyorum. Üstelik yüzündeki çilleri görebileceğiniz çok hafif bir makyajla oyunuyor, bayıldım doğrusu. Her dizide gördüğümüz, birbirinden ayırt edemediğimiz tiplerden değil, bambaşka bir güzel kız. 93 doğumlu Leyla'nın annesi de çok güzeldir, Lal Dedeoğlu İstanbul'un en şık/klas mekanlarının işletmeciliğini yapan, cemiyet hayatından bir iş insanıdır. Dizinin başrol erkek oyuncusu Aras Aydın, saz çalmada ve şarkı/türkü söylemedeki becerisini dizide kullandı ve çok beğenildi. Oyuncu sadece kameraya baygın baygın bakan yakışıklı adam olmamalı neticede. Sesi duruşu tavrı, dört dörtlük. Dolunay Soysert, ah işte bir başka efsane. Botokssuz yüzü ve doğal mimikleriyle, o yumuşacık oyunculuğuyla yine bekleneni veriyor. Elbette dizi için seslendirdiği şarkılardan da bahsetmek gerekir, çok başarılı. Tüm kadro için benzer şeyler söyleyebiilirim. Şahsen tanıdığım Ceyhun Mengiroğlu, bir dönemin en gözde modellerinden biriydi. 2012 İstanbul Moda Haftası'dan sadece Ceyhun konuşulmuştu, üstünde siyah bir mayo ve frak vardı, ben de kim bu adam diyerek çalmıştım kapısını. Çocuk oyuncu da okey aldı benden; çocuk oyuncuyla çalışmak zordur, yönetmenin başarısı burada iyice belli oluyor, tebrikler. Ancak görünen o ki anne kız ağlayacak da ağlayacak, kalbi dayanacak olanlar da izlemeye devam edecek.

BIKTIM: Boş valizlerden bıktım! Birinci bölümde, elinde boş valizle koşan Neva sizi de rahatsız etmedi mi? Çok komik oluyor boş valiz sahneleri eyy ilgili şahıs; kadın evden kaçsın, eline valiz tutuşturma, olsun bitsin. Boş valiz Türk sinemas tarihininin makus kaderi.

GÜZEL CÜMLE: Sahici diyalogların, tüyleri diken diken eden lafların hastasıyız. Bu dizide öyle çok cümle yok hafizaya kazınacak. Ama Kadim Şef'i başarıyla oynayan Yıldırım Fikret Urağ (AÜ, DTCF mezunu, zaten bu okuldan sıradan bir isim çıkmıyor) bir iki cümle söyledi, daha da fazlasını bekler seyirci, Kadim Şef'ten, saenaristin haberi olsun. Hakikat görmesini bilene görünür, dedi şahaneydi ama dediğim gibi her bölüme bir güzel cümle az.

ARKA PENCERE NOTU: Hikaye sınıfta kalıyor, kusura bakmasınlar. Oyuncular için 7 veriyorum, ama diyaoglar ve mantıksızlıklardan çaktı İkimizin Sırrı. Kore versiyonuna da 0 veriyorum, içim şişti ağlayanlardan, aa kimse kusura bakmasın.