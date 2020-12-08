İkinci el araba fiyatlarında son rakamlar

08 Aralık 2020 Salı, 10:58

Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etti. Ancak yılın sonuna doğru arz– talep dengesi sağlanmaya başladı. Bu durumun Kasım ayında dengelendiğini ve ikinci el araç piyasasına yansıdığını söylemek mümkün. Yılın son çeyreğinde artan fiyatların düşüşü ile ilgili oluşan beklentinin Kasım ayı sonunda gerçekleştiği görülüyor. Kasım ayında arabam.com`da yayında olan ikinci el ilanların yüzde 35`inin, ilan sahipleri tarafından fiyatının yüzde 3- yüzde 4 aralığında düşürüldüğü gözlemlendi.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz Kasım ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikleri paylaştı. Kasım ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi

TEMEL VERİLERE GÖRE ARABAM.COM ANALİZİ ŞÖYLE:

EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER

arabam.com’daki ilanların yüzde 73’ünü otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer alıyor.

RENAULT KASIM AYINDA DA İLK SIRADA!

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında en çok ilan verilen marka olan Renault, Kasım ayında da yüzde 2’lik artış göstererek birinciliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Mercedes – Benz ve BMW izliyor.

CLİO, ASTRA VE FOCUS OTOMOBİL MODELLERİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR

İlanlara model özelinde bakıldığında Kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Ekim ayında olduğu gibi Clio, Astra ve Focus oldu. Bu üç modeli sırasıyla yine Ekim ayında olduğu gibi Megane, Passat ve Corolla takip ediyor.

ARAZİ, SUV VE PİCK-UP KASA TİPLERİNDE, MARKALARIN KASIM AYI ORANLARI

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %1’lik düşüş yaşasa da yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon ve Peugeot 3008 modelleri izliyor.

KASIM AYINDA EN ÇOK 2015, 2016, 2017 VE 2012 MODEL ARAÇ İLANLARI VERİLDİ

Kasım ayında en fazla ilan verilen araç model yılı yüzde 8,1 oranı ile 2015 model oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2017 ve 2012 model araçlar takip etti. Bu yıllar arasındaki ilan sayılarının artışının Ekim ayındaki gibi devamı, bizlere sıfır km. araç fiyatında her ne kadar bir düşüş yaşansa da 2 el ve yaşı daha genç olan araçlara yönelimin devam ettiğini gösteriyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

MOTOR HACMİNE GÖRE İLANLARIN DAĞILIMI

Motor hacmi arttıkça Yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor.

150 BİN TL – 250 BİN TL ARALIĞINDAKİ İLAN SAYILARI ARTIYOR

İlanlar içinde en yüksek payı %1,4 düşüş yaşasa da %27,5 oranıyla 0-50 bin TL ve 50-100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. 150 bin TL – 250 bin TL fiyat aralığındaki ilanlar, Kasım ayında artış göstermeye devam ediyor. Araç alımının bir yatırım haline dönüşmesinin etkileri sürüyor.

BENZİNLİ ARAÇLARA TALEP ARTTI

Kasım ayı için arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel motorların oranı Ekim ayında olduğu gibi %56,88 ile birinci sıradaki güçlü konumunu koruyor. Dizel araçları sırasıyla LPG ve benzinli araçlar izliyor. Benzinli araçlar %19,55 ile geçtiğimiz dört ayın en yüksek oranını yaşıyor.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında 100 km üzerindeki araçlar Ekim ayında olduğu gibi Kasım ayında da daha çok görülüyor. 2020 yılında ikinci el araç fiyatlarındaki artışın etkisi ile daha uygun fiyatlı yüksek kilometreli araçlara talep devam ediyor.

Özetle; 2020 yılı Kasım ayında en çok “otomobil” ilanı verildi ve ilanların dominant markası Renault, modeli ise Renault Clio ve Opel Astra oldu. Motor hacmi 1.2-1.4 ve 1.4-1.6 aralığında olan araçların satışa sunulma oranı yüksek. İkinci el ilan piyasasında 100 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. Ayrıca en fazla ilan 50-100 bin TL aralığındaki araçlar için verilmiş.