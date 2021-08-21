İkinci el araç satışında kaos

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:49

ÖTV matrahında yapılan düzenleme sonrası düşen sıfır araç fiyatları gündem oldu. Ortalama düşüş ise özellikle belli bir sınıfta, yani düzenleme öncesi fiyatı 265 bin 500 TL’nin üzerinde, 318 bin 600 TL’nin altında olan otomobillerde 50 bin lira civarındaydı.

ÖTV düzenlemesinin en çok 2021 model aracını ikinci el pazarlarda satmaya çalışanları vuracağı ise sorunlar arasındaydı. Geçen hafta boyunca da ikinci el araç satış sitelerinde en çok bu sorun görüldü.

Dünya gazetesinden Barış Erkaya'nın haberine göre, ÖTV düzenlemesinin çıktığı gün, henüz markalar fiyatlarını açıklamamışken favoriler listesine alınan en çok satanlardan 8 araç modelinin fiyat seyrini hafta boyunca takip edildi. Bu takip aslında ikinci el piyasada üç ayrı satıcı tipinin olduğunu gösterdi.

ÜÇ AYRI SATICI TİPİNİN

İncelemeye göre, ÖTV kaynaklı düşüş öncesi ilana koyulmuş 8 ayrı marka/modelden ikisi ilandan hızla kaldırıldı. İşte bu ilk satıcı tipi: Yani tok satıcı. Aracını satmak için acelesi olmayan, ama zarar da etmek istemeyen satıcı modeli. Beklenti ise sıfır araç fiyatlarında ileride bir yükseliş yaşanırsa en azından TL bazında zarar etmeden aracını satmak.

Üç araç ilanında ise 5 bin TL-13 bin TL arasında fiyat düşüşleri oldu. Bunlar acil ihtiyacı nedeniyle aracının fiyatını zararına da olsa düşürerek, belki de üzerine bir miktar daha para koyup daha donanımlı sıfır bir araç alma niyetinde olan satıcı modeliydi.

Üç araçta ise fiyat hiç değişmedi. İşte en fazla kafası karışan satıcı modeli de bu. Bir yanda zararına satma korkusu, diğer yandan da araç bulunamaması durumunda ikinci el piyasaya gelip daha fazla fiyat ödeyen biri çıkarsa beklentisi.

Sektörün beklentisi önümüzdeki günlerde fiyatların yerine oturacağı yönünde. Aracını satmak isteyenler için asıl mesele ise yukarıdaki satıcı profillerinden hangisine dahil olduğunu belirlemekte.