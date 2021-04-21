İkinci el otomobillerde en çok tercih edilen modeller belli oldu

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:53

Otomotiv sektöründe veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modellerinin güncel listesini paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea oldu.

Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti. Listeye bakıldığında tüketicinin ikinci el taşıtlarda tercihini düşük segmentteki araçlardan yana kullandığı görüldü. Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

"İKİNCİ EL ARACA İLGİ ARTACAK"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, alınan tedbirlerin ikinci el araçlara olan talebi bir miktar daha erteleyeceğini ancak devamında ikinci el araca yüksek bir ilgi olacağını belirtti.

Mevcut durumda ikinci el fiyatlarını artıracak iki önemli etken olduğuna işaret eden Hüsamettin Yalçın, çip krizinin büyümesinin ikinci elde 2020 yılında olduğu gibi bir fiyat artışına neden olabileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, kısıtlamaların kalkmasıyla sıfır ve ikinci el araca olan ilginin artacağına dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Havaların ısınmasıyla insanların daha fazla dışarıda hareket edip, araçlarına binip veya yeni araç satın alıp seyahat edecekleri bir döneme doğru gidiyoruz. Bu reaksiyon şu an için yeni pandemi tedbirleri neticesinde elbette bir süre daha ertelenecektir. Vaka sayılarının normale dönmesiyle de söz konusu hareketlilik başlayacaktır. Bunun sonucunda, daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelim olmasını, ikinci el araç fiyatlarının ise yükselmesini bekliyoruz” dedi.

İşte ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep edilen ilk 10 otomobil:

1 - Renault Megane

2 - Fiat Egea

3 - Fiat Linea

4 - Renault Symbol

5 - VW Polo

6 - Ford Fiesta

7 - Renault Clio

8 - Ford Focus

9 - Seat Leon

10 - VW Golf