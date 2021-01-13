İkisi FETÖ, biri yolsuzluk şüphelisi üç generalin emekliye sevk edildiği ileri sürüldü

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli 3 generalin emekliye sevk edildiği iddia edildi.

OdaTV’nin haberine göre; son Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na getirilen Tuğgeneral Serdar Atasoy’un hakkında FETÖ iddiası olduğu, yeni görevine hiç başlatılmadığı, kısa bir süre önce de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği bildirildi.

Atasoy’un emeklilik dilekçesini verip, izne ayrılmasının ardından itirafçı olduğu öne sürüldü. Diğer isim, 5 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Kutlay Demir. 15 Temmuz’dan sonra önce tuğgeneral, ardından tümgeneral yapılan Demir’in de hakkındaki FETÖ iddiasıyla emekli edildiği belirtildi.

Emekliye ayrılmasına karar verilen üçüncü isim ise Tuğgeneral Rasim Yalınbaş. 2018’de tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Hava Lojistik Kurmay Başkanlığı’na atanan Yalınbaş’ın ise FETÖ’cülük değil, yolsuzluk suçlamalarından dolayı TSK’den uzaklaştırıldığı kaydedildi.