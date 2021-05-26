İkiz Türk kardeşler, ABD'de yardım fonu dolandırmaktan yargılanıyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Amerika’nın Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde ikiz Türk kardeşler, yalan beyanda bulunarak Covid-19 yardım fonlarını 2.2 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Yargılandıkları federal mahkemede suçlamaları kabul eden Sezer Özkan ve Ester Özkar adlı kardeşler 30 yıl hapis ve bir milyon dolar para cezası ile karşı karşıya.

İTİRAF ETTİLER

Kefaletle serbest bırakılan 66 yaşındaki ikizler, Mart 2020 ile Haziran 2020 arasında Ekonomik Yaralanma Afet Kredileri (EIDL) ve maaş çeki için birden fazla hileli başvuruda bulunduklarını da itiraf etti.

Sezer Özkan yazılı savunmasında, Koruma Programı’ndan (PPP) 1 milyon ABD Doları’nın yanı sıra diğer kredi ve avanslardan yine 27 sahte beyanla 713 bin 500 ABD Doları elde ettiğini belirtti. Ester Özkar da yine PPP kredilerinden sekiz sahte beyanla 474 bin 132 ABD Doları ve diğer avans programlarından 9 bin ABD doları aldığını itiraf etti.

ABD adına taraf avukat Stephanie M. Hinds, “Bu iki kardeş gibi, yardım fonları kişisel banka hesapları gibi davranan kişiler, şiddetle yargılanmayı hak ediyor” dedi.

Davada görüş belirten FBI Özel Temsilcisi Craig D. Fair de “FBI, çalışkan Amerikalıları ve pandemi nedeniyle mali zorluklarla mücadele eden küçük işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Covid yardım programlarından yararlanan ikiz kardeşler gibi bireyleri tespit etmek için aktif olarak çalışıyor” diye konuştu.