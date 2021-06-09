İkizdereli Ayşe Albayrak: Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?
İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Rize-İkizdereli Ayşe Albayrak, Mehmet Cengiz'e tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kürsüyü Cengiz İnşaat'ın talanına karşı direnen Rize-İkizdereli Ayşe Albayrak'a bıraktı. Mehmet Cengiz'e tepki gösteren Albayrak, "Bizim yaşamaya hakkımız yok mudur? Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?" diye konuştu.
Ayşe Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:
"Cengiz midir nedir, adını unutuyorum, adı batsın. Kendi köyünde o taşlar var, gitsin oradan alsın. Nereye gideceğiz biz? Bizim ne sarayımız, ne köşkümüz, ne binamız ne de dairemiz var. Bizim sadece deremiz var. O kadar yerden doymadınız Eşkencedere'den mi doyacaksınız? Bize bu kadar yaş döktürmenin ne anlamı var? Kefenin cebi yoktur... Bizim yaşamaya hakkımız yok mudur? Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?"
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