İkizdereli Ayşe Albayrak: Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?

İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Rize-İkizdereli Ayşe Albayrak, Mehmet Cengiz'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2021 Çarşamba, 12:29
İkizdereli Ayşe Albayrak: Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kürsüyü Cengiz İnşaat'ın talanına karşı direnen Rize-İkizdereli Ayşe Albayrak'a bıraktı. Mehmet Cengiz'e tepki gösteren Albayrak, "Bizim yaşamaya hakkımız yok mudur? Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?" diye konuştu.

Ayşe Albayrak'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Cengiz midir nedir, adını unutuyorum, adı batsın. Kendi köyünde o taşlar var, gitsin oradan alsın. Nereye gideceğiz biz? Bizim ne sarayımız, ne köşkümüz, ne binamız ne de dairemiz var. Bizim sadece deremiz var. O kadar yerden doymadınız Eşkencedere'den mi doyacaksınız? Bize bu kadar yaş döktürmenin ne anlamı var? Kefenin cebi yoktur... Bizim yaşamaya hakkımız yok mudur? Bu devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti midir?"


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