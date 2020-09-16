İklim aktivistleri 6. Küresel İklim Grevi’ne hazırlanıyor: 25 Eylül'de yapılacak

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:21

Türkiye’de genç iklim aktivistlerini bir araya getiren Fridays for Future Türkiye (Gelecek için Cumalar), konuyla ilgili açıklamasında iklim krizinin temelini eşitsizlikler ve adaletsizlikler üzerine kurulu ekonomik sistemimin oluşturduğunu belirtti. Hareket bu sebeple 25 Eylül’de “İklim adaleti sosyal adalettir” diyeceklerini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, ırk, dil, din, cinsiyet ve ekonomik fırsat eşitsizliğinin iklim kriziyle daha da derinleştiği belirtildi ve tüm duyarlı gençlere 25 Eylül’e destek verme çağrısı yapıldı.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDE DEĞİLİZ"

"Ya Sıfır Karbon, Ya Sıfır Gelecek" kampanyası altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve kitle örgütleri de genç iklim aktivistlerinin 25 Eylül çağrısına destek verdi.

Sıfır Gelecek’in destek açıklamasında “Başta iklim değişikliği ve pandemi olmak üzere, karşı karşıya olduğumuz krizler toplum içinde dezavantajlı konuma itilen grupları ve bireyleri her geçen gün daha da kırılgan hale getiriyor” ifadeleri yer aldı.

"ESKİ NORMALE DÖNÜLMEMELİ"

Sıfır Gelecek kampanyasının iklim adaleti için talepleri ise şöyle:

"Eski normale" dönülmemeli, krizden çıkış için açıklanan ekonomik iyileştirme paketlerinde fosil yakıtlara ve kirleticilere yapılan teşvikler sonlanmalı. Açıklanan teşviklerde halk sağlığına ve doğal yaşama öncelik verilmeli.

Sıfır karbon geleceğe geçiş başlatılmalı, enerji demokrasisini gözeten yeşil politikalar planlanmalı.

Türkiye, kömürden çıkış takvimini başlatmalı. Enerji dönüşümü kimseyi geride bırakmayacak şekilde adil olmalı.

İklim krizinin etkilerine karşı kırılganlığı azaltıcı planlama yapılmalı ve önlemler alınmalı.

İstanbul kanalı, kömürlü termik santraller gibi ekolojik kriz ve iklim krizini derinleştirecek projeler durdurulmalı.

25 EYLÜL’DE NE OLACAK?

25 Eylül için planlanan etkinlikler pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Bunların yanı sıra Türkiye’nin farklı noktalarındaki Gelecek İçin Cumalar aktivistleri sosyal mesafeyi gözeterek yaratıcı etkinlikler de düzenleyecek.

Gerçekleşecek etkinlikler Fridays for Future Türkiye ve Sıfır Gelecek’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: Independent Türkçe