İklim değişikliğinin zararı: Son 60 yılda tarımsal verimin yüzde 21'ini yok etti

04 Nisan 2021 Pazar, 17:34

ABD Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle Cornell Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, tüm dünyada gelişen tarımsal yöntem ve tekniklere rağmen değişen hava koşulları nedeniyle tarımda verimlilik 1961 yılına kıyasla yüzde 21 azaldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Maryland Üniversitesi'nden Profesör Robert Chambers ve Cornell Üniversitesi'nden ekonomist Ariel Ortiz-Bobea, bugün ve geçmişte tarımsal üretimi ölçebilen bir model geliştirdi.

Elde edilen sonuçlar, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'daki tropikal bölgelerin iklim değişikliğinin tarımsal üretimi en kötü etkilediği yerler olduğunu gösterdi. Bu bölgelerde tarımsal verimde görülen düşüş yüzde 34'ü bulurken ABD'de bu oranlar yüzde 5-15 arasında değişiyor.

Araştırma, iklim değişikliğinin tarihsel olarak dünya gıda üretimini nasıl etkilediğini ekonometri ve iklim modellerini kullanarak inceleyen ilk çalışma.

Elde edilen sonuçlara göre tarımsal üretimi olumsuz etkileyen hava koşullarının başında su baskınları ve kuraklık geliyor. Beklenmedik ve ani değişen hava koşulları, çiftçilerin tarımcılıkla ilgili plan yapmasını da zorlaştırıyor.

BM Dünya Gıda Programı'nın geçen ay yayımladığı raporda, dünyada yaklaşık 34 milyon kişinin açlıktan ölmenin eşiğinde olduğuna dikkat çekilmişti. Raporda, artan açlık riskinin başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğinin de bulunduğu bildirilmişti.