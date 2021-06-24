İklim Komisyonu’nda 'kömür üretimini arttıralım' önerisi

24 Haziran 2021 Perşembe, 11:24

Sunum yapan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, uluslararası alanda iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında yapılan Paris İklim Anlaşması ve Kyoto Protokolü’nü ele aldı. Bu anlaşmaların birer “tuzak” olduğunu savunan Önal, “Kyoto’nun hiçbir geçerliliği yok. Hiçbir yaptırım maddesi işlemedi. Paris Anlaşması’nda da işlemez. Bu bizim gibi ülkeleri tamamen baskı altında tutup, zorlamak ve bunların gelişmesini engellemek için kurulan tuzaklardır” dedi. Önal ayrıca, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin nedeni olarak gösterilen “sera gazı” teorisinin “bilimsel verilerle tam olarak desteklenmediğini” savundu. Bunun yerine Sırp bilim insanı Milankoviç’in teorisinin matematiksel olarak kanıtlandığını aktaran Önal, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın, dünyanın yörünge hareketleri sırasında aldığı radyasyon miktarındam kaynaklandığını söyledi. TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ise, Türkiye’nin kömür üretimini Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar “engel olmadan” hızlı bir şekilde arttırması gerektiğini önerdi.

‘BU NASIL TARZ?’

İki ismin sunumu komisyon üyelerinin tepkisini çekti. Kırşan’ın sunumuna ilişkin konuşan CHP’li Jale Nur Süllü, “Bu nasıl bir tarz? Yakalım ortalığı, daha fazla kirletelim. Parasal açıdan doğru söylüyorsunuz ama burası İklim Krizi Komisyonu kusura bakmayın” karşılığını verdi. CHP’li Murat Bakan ise, Önal’ın sunumu için “Komisyonun adı ‘iklim değişikliği’, iklim değişikliğinin olmadığını ispatlamak üzere gelmiş bir madenci grubu” yorumunu yaptı. CHP’li Vecdi Gündoğdu da, “Bir sunumcu Kyoto Sözleşmesi’nden bahsetti ama yaptırım gücünün olmadığını söyledi. Başka bir sözcü de Kyoto’nun yarın öbür gün bunun önüne geçebileceğini ve kömürün bir an önce çıkarılması gerektiğinden bahsetti. Yani aslında birbirinizle de çelişkiye düştünüz” dedi. Eleştirilere yanıt veren Kırşan, kömür üretimini arttırırken bunu “temiz teknolojilerle” yapmayı önerdiğini savundu.