İklim krizi, ayıların türlerinde çeşitliliğe neden oluyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:31

Küresel iklim krizi doğal yaşamı derinden etkilemeye devam ediyor. Son olarak araştırmalar; kutup ayılarının doğal yaşam alanlarını terk etmeye başladıklarını ve yeni yerleşim alanlarındaki bozayılarla üremeleri sonucunda ortaya çıkan grolar ayılarının yaygınlaşmaya başlayabileceğini gösteriyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nde biyoloji profesörü olan Larisa DeSantis’e göre grolar ayıları, kutup ayıları ve boz ayıların üremesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. DeSantis, “Grolar ayılarını oldukça uzun bir süredir biliyoruz, ancak devam eden Kuzey Kutbu ısınmasıyla çok daha yaygın hale gelebilirler” dedi.

İlk olarak 2006 yılında, Kanada’nın kuzeyinde bir avcının, beyaz kürklü ve kahverengi lekeli, bozayıya özgü kambur sırtlı ve uzun pençeleri olan bir ayıyı öldürdüğü zaman keşfedildi. The Associated Press’in bildirdiğine göre, DNA testi ayının bir melez olduğunu doğruladı. Grolar ayılarının isimleri de grizzly (bozayısı) ve polar bear (kutup ayısı) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELDİKÇE YAŞAMLARI TEHLİKEYE GİRİYOR

Grolar ayıları, 2006’da ortaya çıkmalarından bu yana vahşi doğada daha da yaygın bir şekilde görülmeye başlandı. DeSantis’e göre, sıcaklıklar yükseldikçe bozayılar daha da kuzeye doğru ilerliyor. Bu arada, kutup ayıları da yine iklim değişimi yüzünden avlanamaz hale geldikçe diğer besin kaynaklarını aramak zorunda kalıyor ve bu iki tür bir araya geliyor.

Science’ta yayınlanan 2018 yılında yapılmış bir araştırmaya göre; deniz buzunun azalmaya devam etmesiyle kutup ayıları giderek çok daha stresli koşullar içinde yaşamaya ve yüksek ölüm riskiyle karşılaşmaya başladılar. Kutup ayıları, besinlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan fokları avlamak için genellikle deniz buzuna güveniyor. Ancak Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre; Kuzey Kutbu, dünyanın geri kalanından daha yüksek ısınma oranları yaşıyor. ve buz kütlelerinde kayıplar yaşanıyor.

DeSantis, bu melez türün hayatta kalmaya ne kadar uygun olduğunu bilmenin zaman ve ek araştırma gerektireceğini belirtiyor.