İKSV’den 23 Nisan’da aile boyu atölyeler

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocuklar, müzik, görsel sanatlar ve tiyatro alanlarında farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerle bayram coşkusunu yaşayacak. Çocukların gün boyu aileleriyle birlikte katılabilecekleri çevrimiçi atölyeler, Zoom platformu üzerinden ücretsiz yapılacak. Sınırlı kapasitesi bulunan atölyelere rezervasyon için: http://rezervasyon.iksv.org/altkat

ATÖLYE PROGRAMI

İKSV Alt Kat 23 Nisan çevrimiçi atölyelerinin programı ve içeriği ise şöyle:

- Sera Çamaş ile Beden Müziği ve Ritim Atölyesi, 11.00-11.45 (3+ yaş): İKSV tarafından kurulan Birlikte Güçlü Sesler Korosu koristi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü öğrencisi Sera Çamaş’ın yürüteceği atölyede çocuklar, 23 Nisan sabahına müzikle ve canlı ritimlerle başlayacak. Atölye sırasında hep birlikte öğrenecekleri keyifli bir şarkıya, bedenleriyle ritim yaparak eşlik edecekler.

- Atölye Pikolo ile “Bütün Renkler El Ele” Sanat Atölyesi, 13.00-14.00 (6+ yaş): Bu atölyede çocuklar, du¨nyanın farklı u¨lkelerinden do¨rt farklı sanatc¸ıyı ve onların eserlerinde kullandıkları renkleri, s¸ekilleri, desenleri, teknikleri inceleyecek ve ebeveynlerin asistanlıgˆında 23 Nisan’ı kutlamak için kendi pencere su¨slerini tasarlayacak. Ato¨lyede, Hollandalı ressam Piet Mondrian, Meksikalı sanatc¸ı Frida Kahlo, Amerikalı sanatc¸ı Roy Lichtenstein ve Tu¨rk ressam Semiha Berksoy’un eserlerinden ilhamla c¸ocuklar, krikami teknigˆi ile resmi bir araya getirecek, kâgˆıttan el ele tutus¸an cam su¨slemelerle evlerinin pencerelerini renklendirecek.

- Sevinç Erbulak ile “Bir Hayal Bir Oyun” Atölyesi, 15.00-16.00 (8+ yaş): İKSV tarafından 2019’da yayımlanan “Tiyatro’da Bir Gün” çocuk kitabının yazarı ve oyuncu Sevinç Erbulak, çocuklarla bir araya geleceği bu özel etkinlikte, 23 Nisan’da çocuk olmak, hayaller ve oyun üzerinden sohbetli bir atölye yürütecek. Zorlu Holding’in “Bir Hayal Bir Oyun” Öykü Yarışması’nda birinci seçilen “Acayip Teknolojik Masallar” öyküsünün okunmasının ardından etkinlik, öyküden ilham alan yaratıcı bir sohbetle devam edecek.