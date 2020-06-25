İKSV’nin projesine UNESCO desteği

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

İKSV’den yapılan açıklamada, “Kültür Hattı” projesinin, 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri olduğu belirtildi. Projenin Türkiye’deki kültür profesyonellerinin gelişimine destek olmayı hedeflediği vurgulandı. Proje, temmuz ayında başlayacak ve iki yıl sürecek.

Sonrasında yetkililere sunulmak üzere bir rapor hazırlanacak. Gazetemize konuşan İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece projeyi ve faydalarını şu sözlerle anlattı:

“UNESCO’nun 2005 Sözleşmesi, sürdürülebilir kültür yönetimi sistemlerinin desteklenmesi, sanatçıların ve kültür profesyonellerinin hareketliliğinin artırılması, kültürün sürdürülebilir kalkınmaya entegre edilmesi gibi çok önemli amaçlara sahip. Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla sözleşmeye resmen taraf olması, ülkemizde kültür politikalarının gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Türkiye’de sözleşme kapsamındaki bu destek programından yararlanacak ilk kültür kurumu olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırladığımız projenin ülkemizde yaratıcı sektör profesyonellerinin gelişimi açısından önemli fırsatlar yaratacağına inanıyoruz, özellikle de alan pandemi nedeniyle zor dönemler geçirirken... Türkiye’nin her yerinden kültür profesyonelleri için ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlayacağımız eğitim programı, kamu ve sivil toplum aktörleri arasında yeni hatlar oluşturmada rol oynayacak. Kurulacak dijital platform ile alandaki bilgi birikimini daha da geniş kitlelerle paylaşmak mümkün olacak ve sözleşmenin yaratıcı sektör temsilcileri tarafından bilinirliğinin artması sağlanacak.”