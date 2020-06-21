İktidar amacı bölerek tepkiyi azaltacak

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Kıdem tazminatının fona devri anlamına gelen TES’e, yalnız özel sektör çalışanlarının katılacağının duyurulması yeni tartışlamaları da gündeme getirdi. Çalışma Bakanlığı’nın tüm tarafları çağırmadığı bir toplantı ve yine tüm taraflara verilmeyen bir taslağa göre, kıdem tazminatıyla ilgili iki ayrı fon oluşacak.

Çalışma “İşçilerin hem kıdem tazminatı hem de emeklilik maaşları artacak” diye pazarlanıyor. Kamuoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın da açıkladığı bu tasarının ayrıntısını üç gün önce Anadolu Ajansı’nda yer alan haberden öğrendi, o haberde pek de vurgulanmadan geçen bir cümleye göre, “Sistem 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak ve tüm özel sektör çalışanları yeni sisteme girecek.” Aynı bilgi sosyal güvenlik uzmanı Doç. Resul Kurt tarafından Star.com.tr’de yazıldı.

Peki hükümet neden çalışanları kamu ve özel diye ayırdı? İlk akla gelen unsur, yıllardır her kıdem tazminatına el uzatıldığında çok sert tepki veren işçinin birlikteliğini ve gücü kırmak. Zira 16 milyon civarındaki işçinin yaklaşık 1.7 milyonu kamuda. Kıdem tazminatı kapsamındaki emekçilerin ağırlıklı bölümü özel sektörde.

Kamudaki işçilerin sendikalılık oranı Çalışma Bakanlığı verilerine göre yüzde 67, özelde bu oran yüzde 12, 13’ler civarında. Kıdem tazminatında yapılacak bir değişiklikte, örgütlülüğü düşük bu kesimin sesini gür bir şekilde çıkaramayacağı bekleniyor. İktidar, önce greve çıkması zor olan ve kamu işçisinin desteğini almakta güçlük yaşayacak olan özel sektör emekçilerinden başlamak istiyor.

MEMUR GÜNDEMDE YOK

Katılımı zorunlu olacak TES’te, önce memurlara “sizlerin emekli ikramiyesini vermeyeceğiz. Parça parça emekli maaşınıza ekleyeceğiz” denilmesi beklenirdi. Ama ortada kamuya dair bir şey yok. Son verilerle sayıları 2.4 milyon civarında olan memurların bunu kolaylıkla kabul etmeyeceği ortada. Asgari ücret kadar maaş alan bir memur, 25 yıl sonra 25x2900 lira alacakken, ona denecek ki “Hak ettiğinin dörtte birini vereceğiz, geri kalanı da 15 yılda taksit taksit emekli maaşına ekleyeceğiz”.

Bu söylenir söylenmez memurla sendikası karşı karşıya gelecek, üyesi sayısı 1 milyonu aşan Memur Sen, iktidar ile üyesi arasında seçime zorlanacaktı. Kamuyu bu işin dışında tutan hükümet kendisine yakın sendikayı da üzmemiş olacak.

Kamuda da özelde de kolay kolay kabul görmeyecek bu sistem, Meclis’te çıksa bile uzmanlara göre ayrımcılık yapıldığı için Anayasa Mahkemesi’nden dönecektir.